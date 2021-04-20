В Тверской области многодетным семьям вручили новые минивэны

Многодетным семьям вручили автомобили Фото: ПТО

В Тверской области 40 многодетных семей, в которых воспитывается пять и более детей, приобрели новые автомобили при финансовой поддержке областного правительства. Родители получают сертификат на 1 млн рублей для покупки машины. Эта мера поддержки введена в 2020 году по инициативе губернатора Игоря Рудени. В настоящее время еще 16 семей ожидают поступления автомобилей в регион.

Воспользоваться сертификатом можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна. В течение пяти лет после покупки автомобиля из областного бюджета многодетным будут также покрываться расходы на страховку КАСКО. Транспортный налог платить также не нужно. Также по национальному проекту «Демография» автомобили вручают победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Автомобили за первое и второе места получили семья Ренца из Бологовского района и семья Куликовых из Осташкова.