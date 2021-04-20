В ОКБ Твери на вертолете доставили пациентку из Осташкова
Ей оказана экстренная помощь
В Тверь доставили пациентку из Осташкова Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
20 апреля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке из Осташковского городского округа.
В 3:08 ночи экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Осташковского городского округа для транспортировки пациентки.
В 7:12 утра пациентка была доставлена в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.