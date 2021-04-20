Прокурор просит 17 лет тюрьмы для обвиняемой в поджоге знакомого в Твери

В Твери прокурор просит 17 лет тюрьмы для обвиняемой в поджоге знакомого, скончавшегося от полученных ран. Степан КАМЕНЕВ Фото:

В Тверском областном суде разбирают дело женщины, которую обвиняют в убийстве с особой жестокостью человека, который был в беспомощном состоянии. Во время прений сторон прокурор попросил для тверичанки 17 лет в колонии общего режима.

По данным правоохранительных органов, 10 мая 2019 года фигурантка дела распивала алкоголь со своим 61-летним знакомым. В один момент мужчина отказался выпить очередную рюмку, тогда женщина облила его спиртом и подожгла.

У жертвы была инвалидность, из-за перелома ноги он мог передвигаться только на четвереньках. Несчастный был госпитализирован с 35% ожогов тела. От полученных ран он скончался.

30 апреля обвиняемая выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату, чтобы вынести приговор.