В Твери работает мобильный комплекс заготовки крови Алексей БУЛАТОВ Фото:

20 апреля в Национальный День донора России в Твери проходит акция добровольной сдачи крови «Подари каплю Надежды». Организаторами акции выступили Фонд Твери и Тверская областная станция переливания крови при содействии администрации города Твери и волонтеров центра «Мы вместе».

С 9:00 утра и до полудня на улице Трехсвятской (возле экрана) работает мобильный комплекс заготовки крови.

Стать участником акции могут здоровые люди старше 18 лет, без медицинских противопоказаний. Запись доноров ведется в официальных группах Фонда «Подари каплю Надежды: Донорство Тверь» в социальных сетях.

При посещении донорского пункта при себе необходимо иметь паспорт.