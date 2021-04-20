Пациентка из Удомли экстренно доставлена в Тверь на вертолете

Она будет проходить лечение в ОКБ

На вертолете в Тверь доставлена пациентка из медсанчасти Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

19 апреля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Удомельского городского округа.

В 17:47 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Центральную медико-санитарную часть №141 Удомельского городского округа для транспортировки пациентки.

В 20:04 женщина была доставлена в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.