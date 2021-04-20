В Тверской области расследуют гибель мужчины и женщины на пожаре в Бежецком районе
Трагедия произошла ночью 20 апреля
В Бежецком районе Тверской области на пожаре погибли два человека. Фото: СУ СК по Тверской области.
По данным регионального Следственного комитета, ночью 20 апреля во время тушения пожара в деревянном доме в деревне Большое Баранково Бежецкого района обнаружили тела 60-летнего мужчины и 58-летней женщины. На место выехали следователи, криминалисты и полицейские.
Место происшествия осмотрели, опросили очевидцев случившегося и жителей населённого пункта. Идёт доследственная проверка.
Чтобы выяснить точную причину пожара и гибели людей назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. По результатам примут решение.